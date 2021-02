HARZ: die "KLEINE" FRAUENKIRCHE in SCHWENDA

zu erstellen. Im Südharz, in der Nähe des Auerbergs mit dem, befindet sich das kleine Dorf. Nach der Legende hat eine italienischediese Kirche nach dem Vorbild desin Rom erbauen lassen. Als einjähriges Kind hatte sie bei einer Harzreise ihre Eltern durch Blitzschlag verloren. Der Pastor der Gemeinde hatte die Waise bei sich aufgenommen. Sie lebte dort 12 Jahre lang. Aus Dankbarkeit spendete die spätere Gräfin der Gemeinde diese Kirche. Die Baupläne für diese Kirche sollen vom Erbauer derGeorge Bähr stammen. Die Schwendaerist ein achteckiger Rundbau mit einer. Diese Kuppel - auch Klostergewölbe genannt - ruht auf acht Sandsteinsäulen. Die stattliche Kirche wurde in der Zeit von 1736 bis 1738 von demerbaut. In der Kirche gibt es zwei umlaufende Empore. Die Ausmalung der Kuppel erfolgte erst 1938 durch den Hallenser. Er malte neben denund den vierauch die Geschichte der Gräfin Mathilde. Diese Kirche wird für Gottesdienste und auch für Konzerte genutzt. Eine Besichtigung der Barock - Kirche ist nach vorheriger Anmeldung möglich. Für den kleinen Ort ist dieses gut erhaltene Kleinod schon bemerkenswert und sehenswert.