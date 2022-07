Ratespiel zur Frauenfußball-Europameisterschaft 2022 - Teil 1.

Die Paarungen am besten in einen Kommentar kopieren und das getippte Ergebnis eintragen. Viel Glück!Das korrekte Ergebnis bringt 4 Punkte, die richtige Tendenz (Sieg, Unentschieden, Niederlage) 2 Punkte. 3 Punkte gibt es bei der richtigen Tordifferenz, sofern das Ergebnis kein Unentschieden ist.Ab dem 06.07.2022 spielen am 1. Gruppenspieltag:England - ÖsterreichNorwegen - NordirlandSpanien - FinnlandDeutschland - DänemarkPortugal - SchweizNiederlande - SchwedenBelgien - IslandFrankreich - Italien