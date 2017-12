17. Spieltag der Saison 2017/18: Wie sind die Ergebnisse?

Die Paarungen am besten in einen Kommentar kopieren und das getippte Ergebnis eintragen. Das korrekte Ergebnis bringt 4 Punkte, die richtige Tendenz (Sieg, Unentschieden, Niederlage) 2 Punkte. 3 Punkte gibt es bei der richtigen Tordifferenz, sofern das Ergebnis kein Unentschieden ist.Viel Erfolg.Ab dem 15.12.2017 spielen:(Liveübertragung am 15.12.2017 im Ersten!)Borussia Mönchengladbach : Hamburger SV1. FC Köln : VfL WolfsburgWerder Bremen : 1. FSV Mainz 05Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04FC Augsburg : SC FreiburgVfB Stuttgart : Bayern MünchenBorussia Dortmund : 1899 HoffenheimHannover 96 : Bayer 04 LeverkusenRB Leipzig : Hertha BSC