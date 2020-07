Rosa Wölkchen am Abendhimmel des 10.07.2020.Sommersonntagswolken über dem Ederbergland. Blick von Naumanns Hütte in das Edertal mit dem Battenberger Industriegebiet auf der rechten und der Kröge auf der linken Ederseite.Ferien in der Grundschule an der Dodenauer Straße. Dahinter der Amselweg unten und oben der Festplatzweg.Skulpturengruppe von Thomas Putze aus Stuttgart (Rosi, Hexe 1, Hexe 2, Superman) am 11.07.2020 auf dem Kunstweg Battenberg.