Battenberger Heimatfest 2017

Liebe Freunde des Battenberger Heimatfestes,



bald ist es wieder soweit. 3 Tage Battenberg-Fest.



Diese 3 Tage möchte der TSV Battenberg (Ausrichter des diesjährigen Heimatfestes) gerne mit Euch zusammen feiern. Es warten abwechslungsreiche Tage auf Euch.



Samstagabend ist wie immer Musik und Tanz in der Festhalle Battenberg. Band an diesem Abend ist die "Moskito Live Band".



Der Sonntag steht unter dem Motto "Battenberg bewegt sich". Wanderung rund um Battenberg mit Getränkeständen im Wald. Zudem noch ein buntes Programm an der Festhalle.



Als Abschluss des Festes der traditionelle Frühschoppen am Montag. Erst wird die BigBand Battenberg für Stimmung sorgen und dann kommt der Mallorca Sänger und Entertainer Willi Girmes.



Der TSV Battenberg freut sich sehr auf diese Tage und freut sich viele Gäste begrüßen zu können.