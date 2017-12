Zurück in die Vergangenheit bei Suche nach Besinnlichkeit

Es war in den achtziger Jahren wenige Tage vor dem Heiligen Abend, ich war ein junger Mann von Mitte Zwanzig. Eine gute Bekannte hatte Probleme mit ihrem fünfjährigen Sohn, der zu diesem Zeitpunkt unausstehlich war und auch mit dem Hinweis auf den Weihnachtsmann, der nur artige Kinder beschenkt, kam sie nicht weiter. „Den Weihnachtsmann gibt es ja gar nicht“, lautete seine stoische Antwort. Da ergab es sich, dass mein jüngerer Bruder bei der Familie unserer Cousine den Santa Claus geben sollte und sich ein passendes, schickes Kostüm zulegte. Kurzentschlossen wurde er von mir engagiert, einen Tag vor Heiligabend in voller Weihnachtstracht an der Wohnung meiner Bekannten vorbei zu gehen.Unter einem Vorwand platzierte ich den Bengel am Fenster, als es plötzlich zu schneien begann. Dann brach die Dunkelheit langsam herein und das Licht der angehenden Straßenlaternen ließ die Schneeflocken unwirklich in der Luft tanzen. Die parkähnliche Umgebung war menschenleer und färbte sich weiß, nur der wellenförmig angelegte Fußweg war noch sichtbar, als sich aus dem Halbdunkeln kommend eine imposante Gestalt schälte, der Weihnachtsmann. Langsam schritt er den Weg entlang, in der linken Hand einen großen Jutesack und rechts eine Rute aus Reisig haltend. Die Augen des Jungen wurden immer größer und er hielt die Luft an, es war eine beeindruckende Vorstellung meines Bruders und ein Glücksfall, dass das Wetter mitspielte. Dann blickte der Weihnachtsmann ganz langsam hoch zum Fenster und drohte mit der Rute, als wisse er genau, dass hinter den Scheiben ein ungezogenes Kind steht. Was der Junge in dem Augenblick dachte, weiß ich nicht, werde aber selbst diesen mystischen Anblick nie vergessen. In diesem Moment war der Weihnachtsmann für mich absolut real, ich war in solch besinnlicher Stimmung, dass ich Stein und Bein geschworen hätte, er wäre mit einem Rentierschlitten vorgefahren.Meiner Bekannten stand übrigens ein friedvolles, heimeliges Christfest mit einem geläuterten und äußerst artigem Sohn bevor.