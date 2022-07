Spartenausflug der Volleyballer führt nach Bremerhaven

Im Juni konnte der bereits zwei Mal verschobene Spartenausflug nach Bremerhaven endlich stattfinden

19 Barsinghäuser Volleyballer und Angehörige waren im geräumigen havenhostel untergebracht und wurden durch das angebotene Frühstück- und Grillbuffet bestens versorgt. An den drei Tagen war die Gruppe mit Radtouren, Fahrt auf der Fähre und einer sehr interessanten und kurzweiligen Führung durch das Deutsche Auswandererhaus aktiv. Außerdem wurde die Beachsaison auf dem Sandplatz in Budjadingen eröffnet, bei sich der kräftige Wind als der eigentliche Gegner darstellte.

Sommer – Sonne -Volleyball

Auch in diesen Sommerferien wird wieder Beachvolleyball auf den Sandplätzen des Nachbarvereins TSV Kirchdorf am Schulzentrum gespielt.Das Freilufttraining jeweils am Montagabend ist auch ein kostenfreies Angebot der Sparte an alle Interessierte.Aktuelle Hinweise zur Beachsaison befinden sich auf der homepage unter: http://volleyball.tsv-barsinghausen.de/