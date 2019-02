SGS Barsinghausen erfolgreich bei der TV Jahn Trophy in Wolfsburg

Der erste Abschnitt startete für die SGS direkt mit einer Silbermedaille über die 4x100m Freistil Mixed Staffel mit der Besetzung Leo Fischer, Maximilian Siebert, Emily Preece und Emma Henke.Des weiteren konnten sich Tim-Ole Groß (2x Bronze) und Jan Schalla (1x Gold) Medaillen in der offenen Wertung erschwimmen.Im zweiten Abschnitt ging es über die 50m und 100m Distanzen an den Start.Am Ende des zweiten Abschnitts qualifizierten sich drei Schwimmer der SGS Barsinghausen für das Nice Surprise Finale. Maximilian Siebert konnte sich den Einzug in das Finale durch den Gesamtsieg über die 50m Brust sichern. Jan Schalla konnte sich seinen Startplatz im Finale durch den Sieg über die 100m Brust sichern. Ebenso konnte sich Jakob Henke die 100m Schmetterling in der Gesamtwertung für sich entscheiden und sicherte sich so seinen Startplatz als jüngster Schwimmer im Finale.Nach dem Finale konnte sich Maximilian Siebert den zweiten Platz sichern. Jan Schalla verpasste das Podium knapp und erreichte den vierten Platz. Jacob Henke erreichte den achten Platz.Außerdem konnte sich die 4x100m Lagen Mixed Staffel mit der Besetzung Ann-Kathrin Franke, Jan Schalla, Paul Knuth und Emma Henke den dritten Platz sichern.Am Ende des Wettkampf wurden noch die punktbesten Leistungen über die 50m und 100m Distanzen geehrt. Dabei wurde bei den Damen Noelia Krampen im Jahrgang 2011 Zweite, Paula Knappe im Jahrgang 2010 Dritte, Alessia Krampen im Jahrgang 2009 Erste und Emily Preece im Jahrgang 2003 Erste.Bei den Herren wurde Enrico Grüne im Jahrgang 2004 Zweiter, Tim Ole Groß im Jahrgang 2004 Dritter und Maximilian Siebert im Jahrgang 2000/2001 Erster.Zusammenfassend war die Jahn Trophy ein erfolgreicher Wettkampf für die Athletinnen und Athleten der SGS Barsinghausen. Der Trainer Dennis Yaghobi ist ebenfalls zufrieden mit den Leistungen seiner Schwimmerinnen und Schwimmer.