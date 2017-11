Jung und Alt mit viel Spaß dabei

Zu den diesjährigen Vereinsmeisterschaften der SGS Barsinghausen kamen mehr als 110 Aktive in das örtliche Deisterbad und schwammen um den SGS Meistertitel. Dabei ging es wie im jeden Jahr nicht nur darum, die besten Zeiten zu schwimmen, sondern vor allem auch um das gemeinsame vereinsinterne Miteinander. Auf dieser einen Veranstaltung schwammen jung neben nicht mehr ganz jung, Vater neben Sohn oder Mädchen neben Jungens. Die jugendlichen TrainerInnen halfen dem kleinen Nachwuch vor dem Start, am Beckenrand wird sich gegenseitig angefeuert und Familien können gemeinsam in Staffeln antreten. Keno Kägebein war mit vier Jahren der Jüngste im Wasser. Er trat über 25 m Rücken und 25 m Freistil an. Mit 80 Jahren absolvierte Joachim Thamm als ältester Sportler der SGS noch alle vier Lagen. Insgesamt 15 Familien traten jeweils gegeneinander in der Brust-, Freistil und Juxstaffel an und freuten sich bei der anschließenden Ehrung im Vereinsheim über einen Obstkorb und Urkunden. Für die erstplatzierten Familien gab es dazu noch einen großen Pokal. Die Einzelehrungen erfolgen im Rahmen der SGS Weihnachtsfeier am 17.12.2017. Beim gemeinsamen Essen im Vereinsheim des SC Barsinghausen klangen die Vereinsmeisterschaften gemütlich aus.