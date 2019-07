Barsinghäuser Volleyballer in Cuxhaven aktiv

Kurzweiliges Wochenende mit Beachvolleyball und Rad erlebt



Spieler und Angehörige der Barsinghäuser Volleyballsparte verbrachten im Juni ein schönes und sportliches Wochenende in Cuxhaven. Per Rad erkundete die 17-köpfige Gruppe die Nordseeküste um Duhnen herum und informierte sich im Wattenmeer Besucherzentrum über das Weltkulturerbe Nordsee. Sehr aufschlussreich war auch eine geführte Wattwanderung gleich am ersten Abend. Natürlich nutzten die Volleyballer die herrlichen Sandplätze am Meer für ein Match bei Wind und Wetter. Ein Teamevent dieser Art soll auch im kommenden Jahr wieder auf dem Plan stehen.