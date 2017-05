SKANDAL – Wahre Identität von Rainer Bernhard aufgedeckt

Nun hat einer der bekanntesten Schreiberlinge südwestlich der Leine, bekannt als Calenberger Kobold, die wahre Identität Rainer Bernhards aufgedeckt. Bei besagtem Herrn handelt es sich in Wirklichkeit um Rina Bernadine Ottilie Paschulke, eine fidele Rentnerin aus der Region Hannover. Ihren eigenen Aussagen zufolge leidet sie unter einer unsäglichen Langeweile, die - kombiniert mit einigen Gläsern Kardarka - für die nötige Muße zur Erstellung ihrer Beiträge sorgt. Ein Urgestein myheimats hat es ihr besonders angetan: „Ich liebe diesen Mann, seit ich den ersten Kommentar von ihm las“, gibt die flotte Mittachtzigerin zu, „er hat auf alles eine Antwort“. Die mittlerweile an der Millionengrenze kratzenden Kommentare ihres Herzensmenschen kennt sie alle auswendig: „Sie beeinflussen meine herausragendsten Beiträge und Kommentare, dieser Herr ist meine Muse“. Speziell sein Avatar hat Rina Bernadine Ottilie Paschulke verzaubert: „Dieses prachtvolle entzückende Rot, ergänzt durch ein saftiges frühlingshaftes Grün und alles in feinen, säuberlichen Strichen liebevoll zu Papier gebracht, oh der Mann ist einfach ein Phänomen“.Warum sie ihre heimliche Liebe noch nicht um ein Rendezvous gebeten hat? „Ich tue ja alles dafür, um ihn auf mich aufmerksam zu machen. Den nächsten Schritt muss er tun, ich bin schließlich eine Dame“. Da möchte man als Leser doch glatt rufen: MACHET OTZE, äääh Andy...