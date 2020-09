Anzeige

Wieviel Sozialstaat verträgt Deutschland?

In den letzten Jahren sind die Sozialleistungen in Deutschland drastisch gestiegen. So kosten uns allein die Sozialleistungen für Asylbewerber über 60 Milljarden Euro und Tendenz steigend. Zusätzlich werden wir mit Milliarden Beträge zusätzlich aus den DDR - Zusatzversorgungssystem (Verträge der Wiedervereinigung) belastet. Hinzu kommen die noch nicht überschaubaren Leistungen aus der Coron - Pandemie. Diese werden auf

ca. 5 % des Bruttosozialproduktes geschätzt. Somit ist eine Sozialquote bis zu 40 % zu erwarten, auch hier ist die Tendenz steigend. Der soziale Kollaps ist also nicht mehr weit.Es werden immer noch mehr soziale Leistungen gefordert, hauptsächlich von den Grünen und Linken, aber wer bezahlt das, darüber machen sich die Schwachköpfe keine Gedanken.

Fordern, Fordern .........., geht nur bis zu einem gewissen Grad, aber irgend wann ist dann auch einmal Schluß. Fordern ist einfach, bezahlen eine andere.

Gefällt mir