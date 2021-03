Anzeige

Wie werden die Fahrradwege finanziert?

Von überall wird der Bau von neue Fahrradwegen gefordert. Das ist schön für die Fahr-

radfahrer. Aber keiner erzählt wie sie finanziert werden sollen und woher das Geld kommt.

Es geht wohl über die Kfz - Steuer, aber hiervon sollten doch Straßen gebaut und unter-

halten werden. Die Kfz - Steuer wird aber in den nächsten Jahren drastisch sinken, bedingt

durch die E-Autos, die in den nächsten 10 Jahren keine Steuern zahlen. Es werden kaum

Straßen repariert bzw. neugebaut trotz Kfz - Steuer. Die Straßen sind im Prinzip in einem

desolaten Zustand. Sieht man sich Landesstraßen und Kreisstraßen an, dort ist in den

letzten 20 Jahren kaum etwas gemacht worden. Die Landesstraße von der B 65 über

Bantorf bis Wennigsen weißt Schlaglöcher von einer Tiefe bis 20 cm auf. Dafür ist kein

Geld da, aber für Fahrradwege, Fahrradschnellstraßen usw.. Die Kfz - Steuer darf für

die Finanzierung von Fahrradwegen nicht heran gezogen, denn dann würde sie falsch

eingesetzt und Zweck entfremdet. Für die Finanzierung der Fahrradwege sollte von allen

Fahrradfahrern eine Fahrradwegeabgabe in Höhe von 50 - 80 € im Jahr erhoben werden.

Mit dieser Abgabe könnten alle Fahrradwege bequem gebaut werden, sogar sechsspurig.

Die Fahrradfahrer haben dadurch einen großen Vorteil. Sie haben die Fahrradwege für

sich und keinen Autoverkehr. Die Autofahrer können die Fahrradwege ja nicht nutzen.

