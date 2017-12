Anzeige

Was ist eigentlich Diskriminierung ?

Diskriminierung beschreibt die unterschiedliche Behandlung von Menschen. Die Benach-

teiligung von Menschen kann auf verschiedenen Eigenschaften beruhen. Besonders

häufig werden Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft,

ihrer Religion oder ihres Alters, ihrer Vorurteile ihrer Einstellung diskriminiert.

Wenn Menschen Wörter raussuchen die Diskriminierent sein sollen, entweder haben sie

viel Zeit, sie sollten lieber arbeiten gehen. Wenn z.B. Zigeunerschnitzel oder Möhren-

köpfe diskriminierent sind, dann ist das Wiener-Würstchen, das Frankfurter-Würstchen,

der Berliner, der Hamburger, der Amerikaner, dsas Bauernfrühstück usw. auch diskrimi-

nierent. Die Diskussion um das Logo von Machwitzkaffee ist indirekt lächerlich. Das Logo

gibt es seit 150 Jahren. Es benachteiligt keinen Menschen in ihren Eigenschaften usw.,

siehe erster Abschnitt, und ist bis heute keinem aufgefallen, das es diskriminierent ist.

Auch das Zigeunerschnitzel benachteiligt keinen Menschen, da es nur eine Sache ist.

Ich werde also weiter Zigeunerschnitzel, Bauernfrühstück, Wiener-Würstchen, Hamburger

und Frankfurter-Würstchen bestellen und auch essen. Dadurch wird keiner übervorteilt,

keine Hautfarbe angegriffen, geschweige ihre Religion. Genauso verhält es sich mit dem

Logo von Machwitzkaffee.

Wo liegt denn eigentlich das Problem ? Nur weil Leute viel Zeit haben und sich wichtig

machen wollen und sich irgentetwas aus der Luft hervorheben. Ich glaube es gibt wichtigere

Probleme, die gelöst werden sollten. Aber hier schlägt wieder die linke Beeinflussung

in der Meinungsbildung durch. Armes Deutschland wo führt das nur hin.

Gefällt mir