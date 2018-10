Anzeige

Warum Ehrenmorde in Deutschland ?

Von 2000 bis heute sind in Deutschland 589 Ehrenmorde begangen, registriert und

documentiert worden. Am häufigsten betraffen es die Frauen, die mit Mohammedanern

verheiratet oder leiert waren. Eigentlich ist Deutschland ein aufgeklärtes Land, wie kann

hier so etwas passieren. Als Täter kam ja auch kein Deutscher in Frage, sonder nur

Ausländer mit mohammedanischem Hintergrund. Hier waren etwa 90 - 95 % Mohamme-

daner aus den unterschiedlichsten Ländern beteiligt. Ehrenmorde sind für Europäer un-

verständlich und auch nach unserem Strafrecht geplanter Mord mit niedrigen Beweg-

gründen.

Was ist Ehrenmord ?

Ehrenmord ist von uns nicht zu verstehen und damit völlig Unsinnig. Der Begriff Ehren-

mord bezeichnet die Ermordung eines in der Regel weiblichen Mitglieds aus der Familie

des Täters als Strafe für eine vermutete Verletzung des familieninternen Verhaltensregeln

durch das Opfer. Der Mord soll die vermeintliche Schande bzw. drohende gesellschaft-

liche Herabsetzung dses Täters anseiner Familie abwenden und signalisieren, das die

"Ehrbarkeit wiederhergestellt wurde. Derart motivierte Morde sind in bestimmten Gesell-

schaften im Nahen Osten und mittlerem Osten an der Tagesordnung und werden vom

Islam geduldet bzw. gut geheißen. Sie treten in islamischen Staaten, besonders häufig

mit Scharia-Gesetzgebung, auf.

Im Wertesystem vieler streng islamischer traditionalistischer Gesllschaften hängt die

Ehre der gesamten Familie vom normengerechten Verhalten aller Angehörigen ab.

Hierbei ist die sittliche Moral von großer Bedeutung im Islam. Dies ist häufig identisch

mit Jungfräulichkeit, Sittsamkeit und Gehorsam jüngerer wiblicher Familienmitgliedern.

Deswegen können schon schreiben von Liebesbriefen, Händchenhalten und Blickkontakte

zum Makel führen und das Todesurteil bedeuten. Auch ist die Frau zum Tode verurteilt,

wenn sie der Zwangsehe nicht zustimmt oder ihren Mann verläßt, ja auch schon dann

wenn sie den Wunsch hegt oder ein Verdacht besteht.

Jetzt sag mir einer der Islam gehört nach Deutschland, wenn ja gehören die Ehrenmorde

auch nach Deutschland. Ohne dem Islam hätten wir in Deutschland 589 Morde weniger

gehabt. Die Ehrenmorde waren bis zum Auftritt des Islam in Deutschland gänzlich unbe-

kannt. Die Ehrenmorde gehören nicht nach Deutschland und somit auch nicht der Islam.

Der Islam ist nur im Gesamtpaket zu haben, also auch mit den Ehrenmorden.

