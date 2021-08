Anzeige

Strom wie wird er gehandhabt?

Es werden zur Zeit von den Stromkonzernen neue Datenbanken (durch Hausbegehungen)

erstellt, damit der Stromfluß "angeblich" besser zu steuern ist. Hier geht es auch um Nacht-

strom für Heizungen. Da das Stromnetz durch "sogenannte erbeuerbare Energien" nicht

ausgeglichen wird, d.h. unregelmäßiger Stromzufuhr, bedingt durch die unregelmäßige

Stromerzeugungsquellen(Windräder, Solaranlagen usw.) soll hier eine Regelung geschaffen

werden. Eine gleichmäßige Stromzufuhr in die Stromnetze garantieren nur Kraftwerke. Diese

Regelung sagt, das E-Autos Vorrang für die Aufladung vor Heizungen und Strom für den täg-

lichen Gebrauch haben. Das heißt: Der Strom wird abgeschaltet für die erhöhte Aufladung

von E-Autos. Dies ist natürlich der falsche Weg. Ein Mitarbeiter der Netzagentur sagte, es

geht hier um den Co²-Austoß, der wäre schlecht für das Klima. Nur E-Heizungen haben

keinen CO²-Austoß und Nachtspeicherheizungen sind im Moment die einzigste Art der

Speicherung. Dazu meinte der Experte, ja der Ausstoß ist woanders. Ich habe ihn erstmal

aufgeklärt über Klimaschutz und falsche Moral. Die falsche Moral ist doch, das Deutschland

und die westliche Welt mit den E-Autos auf Kosten der Drittländer, wo die seltenen Erden

abgebaut werden, diese Länder unwiederbringlich verseuchen. Diese seltenen Erden

werden mit Chemikalien aus dem Erdreich gewaschen. Die daraus entstehenden Abfälle

verseuchen ganze Landstriche, die mittlerweile die größe Europas erreichen. Das nenne

ich Heuchelei und falsche Moral, dass auf Kosten anderer die Klimaziele erreicht werden

soll. Das schlimme ist dann noch, diese Länder werden dann auch noch aufgefordert etwas

für den Klimaschutz zu tun, damit sie ihre Ziele erreichen. Auch die ungeregelte und unter-

schiedliche Zufuhr von Strom in die Stromnetze wird auf kurz oder lang zu einem Supergau

der Stromversorgung führen. Also Leute es ist moralisch völlig falsch E-Autos zu benutzen.

Die Zukunft ist eben der Wasserstoff. Nur wurde die Entwicklung von den Mineralölge-

sellschaften seit zig-Jahren aus bekannten Gründen ausgebremst. Denn hier wird wirklich

nur Wasser ausgestoßen. Wie sieht jetzt die Moral im Allgemeinen aus?

Nur noch ein Hinweis, der Strom wird durch die Strombörse im nächsten Jahr mit Sicherheit

um 6-8 Cent steigen (Strombeschaffungskosten). Dann sind wir mit weitem Abstand Strom-

weltmeister. Übrigens im Strompreis ist die Wasserstoffsteuer schon enthalten.

