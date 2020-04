Anzeige

Siedler bemängeln hohe Anzahl an Bauvorschriften.

Die Siedlergemeinschaft Hohenbostel - Bördedörfer e.V. bemängelt die hohe Anzahl an

Bauvorschriften. Deutschland ist ein Land der Gesetze, Vorschriften, Richtlinien, Anord-

nungen und mit zusätzlichen Gesetzen der EU. Bei uns wird sogar wieder der Natur vor-

geschrieben wie eine Gurke aus zu sehen hat.

Sogar beim Bauen gibt es 3.300 Bauvorschriften und zusätzliche Auflagen über die Landes-

bauordnung, sowie noch der Kommunen. Es sind immer mehr neue Normen, Verordnungen,

Auflagen und Richtlinien im Bauwesen dazu gekommen, z.B. Vorschriften zum Klimaschutz,

Brandschutz, Lärmschutz, Energie, zusätzliche Isolierungen usw. Durch diese Verordnungen

sind die Vorschriften auf über 5.000, Tendenz steigend, angestiegen. Dies kann doch keiner

mehr überblicken. Da gibt es wieder -zig Verordnungen, die sich gegenseitig auf-

heben. Bis 2010 waren es noch ca. 1.000 Vorschriften. Diese unsinnigen Vorschriften ver-

teuern das Bauen der Einfamilienhäuser für junge Menschen enorm. In Deutschland kostet

das Bauen pro Quadratmeter umbauter Raum im Schnitt etwa 1.950 - 2.500 €. Es gibt ein-

fach zu viele Bauvorschriften die das Bauen bald unerschwinglich machen. Hier könnte man

meinen, die entsprechenden Beamten hätten nichts anderes zu tun, als Vorschriften neu

zu erfinden. Auch leidet hier die Bauwirtschaft, um bezahlbare Wohnungen zu erstellen.

Das es auch anders geht, beweisen die Niederlande schon seit Jahren. Hier gibt es ca.

900 - 950 Vorschriften und der Preis pro Quadratmeter umbauter Raum liegt zwischen

850 - 1.050 €. Obwohl die Niederlande auch ein EU - Staat ist, gibt es nur einen Bruchteil

der Vorschriften und die Häuser fallen auch nicht um. Hier sehen wir eine Aufgabe der EU

diese Vorschriften in allen EU - Staaten zu vereinheitlichen.

Deutschland blockiert sich mit den vielen Vorschriften selbst und bringt nichts mehr zustande, siehe Flughafen Berlin, Stuttgart 21, Bundesbahntrasse Rotterdam nach Genua,

usw. Hier könnte man die Liste unendlich erweitern. Das Bauen macht bei den vielen Vor-

schriften in Deutschland bestimmt keinen Spaß mehr. Wir Siedler fordern, verringert die

Vorschriften auf das Notwendigste. Die Hälfte reicht auch.

