Anzeige

Schafft sich Deutschland ab?

Man könnte meinen wir schaffen dies bis 2080 oder eher. So werden Straßen umbenannt,

z.B. Hindenburgstraße usw. Es gibt in Deutschland etwa 900 Hindenburgstraßen und dann

noch der Hindenburgdamm. Die sollen alle abgeschafft werden? Hindenburg hat zwar die

Ernennung Hitlers unterschrieben. Die Weimarer Republick haben die SPD und die

Kommunisten zu Fall gebracht und waren schuld, das Hitler an die Macht kam. Man sollte

auch mal das Lesen, was nicht in den Schulbüchern steht. Die Leute sagen, das Hinden-

burg schult daran hat, dass das NAZI-Regim an die Macht kam, der hat keine Ahnung oder

versteht nicht was Demokratie ist. Diese Bewegung zur Abschaffung der Straßennamen ist

linke Szene.

Dann die Einführung der "Gendersprache". Wer dies Befürwortet, hat noch nie ein Buch

in Gendersprache gelesen. Ich schaue mir jetzt die Bücher vorher an und kaufe keine

Bücher in "Gendersprache". Diese Befürworter sind eindeutig links.

Dann die Abschaffung der Bahlsen-Kekse "Afrika", Schwarzfahren usw., Dies kommt auch

alles aus der linken Ecke (Grün).

Nun ist die Abschaffung des Liedes "Drei Chinesen auf dem Kontrabass...." dran und darf

auch nicht mehr gesungen werden. Dieses Lied wurde Jahrzehnte in den Kindergärten

gesungen. Waren diese Kinder alle NAZIS? Das Lied "10 kleine Negerlein...." , sowieso

nicht mehr. Auch dieses Lied wurde in den Kindergärten gesungen. Somit waren auch

diese Kinder wohl alle NAZIS. Dies kommt auch alles aus der linken Szene.

Der Name "Deutschland" soll gemäß der linken Grünen auch gestrichen werden. Bei dem

letzten Parteitag der Grünen lagen 300 Anträge vor, worin Deutschland zu streichen war

oder nach Änderung nicht mehr vorkam. Wie weit wollen die linken Grünen noch gehen.



Jetzt wird in den linken Grünen-Kreisen über die Verstaatlichung von Wohnungen diskutiert.

In Berlin liegt ein Volksentscheid zur Abstimmung vor. Auch die SPD bewegt sich hier auf

diesem dünnen Eis und diskutiert auch über Enteignung. Auch wollen die linken Grünen

und Teile der SPD (Künast) das Eigentum abschaffen. Bekommen wir jetzt DDR - Voraus-

setzungen. Es sollte doch jeder Wissen, das linke Politik in der DDR gescheitert ist und

linke Diktaturen gescheitert sind, somit nicht funktionieren. Die Liste läßt sich unendlich

verlängern. Die linken Grünen argumentieren links unter dem Deckmantel des Klima-

schutzes. Nur Klimaschutz können mittlerweile alle. Nur den linken Grünen fehlen hier die

Konzepte wie man es machen kann und sind nur am fordern.

Wer jetzt Linke und Grüne wählt zerstört Deutschland bewußt.

Gefällt mir