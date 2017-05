Anzeige

Neueste Informationsen zur Strassenausbaubeitragssatzung.

Die Siedlergemeinschaft Hohenbostel - Bördedorfer e.V. veranstaltet in Zusammen-

arbeit mit der IG - Bantorf einen Informationsabend am Donnerstag, den 08.06.2017

um 18,30 Uhr in Bantorf in der alten Schule. Eingeladen sind alle Einwohner der

Bördedörfer. Das Thema ist: "Neueste Informationen zur Strassenausbaubeitrags-

satzung". Ist diese Satzung sozial gerecht und sozial verträglich ? Was sind wieder-

kehrende Beiträge ? Wie lange müssen sie gezahlt werden ? Sind wiederkehrende

Beiträge günstiger als die Einmalzahlungen ? Warum zahlen in beiden Fällen nur

die Hausbesitzer ? Warum hat die Stadt die Strassen kaputt gespart ? Wie sieht die

Verantwortung der Stadt in Bezug auf die Instandhaltung der Strassen aus ?

Welche Auswirkungen sind für Bantorf zu erwarten ? Wir werden auch die aktuelle

Prioritätenliste zum Strassenausbau der Stadt Barsinghausen vorstellen. Referent

ist Bernhard Gromoll von der Siedlergemeinschaft Hohenbostel. Wir hoffen auf einen guten Besuch. Anmeldungen sind nicht erforderlich und der Eintritt ist frei.

