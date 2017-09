Anzeige

Nazi Symbole an Kirchenglocken.

Die Glocken in den Kirchen in Fuhrberg und Schweringen tragen Nazi-Symbole und sollen

nach 80 Jahren ersetzt werden. Warum merkt man dies erst nach 80 Jahren ? Die Kirchen-

gemeinden und die Evangelische Landeskirche waren damals froh, das die Glocken ihnen

geschenkt wurden. Warum die Nazisäuberung erst nach 80 Jahren ? Die Zeit der Säuber-

ung war doch schon in 50 - bis 80 er Jahren. Die Evangelische-Landeskirche hat wohl

sonst keine Probleme. Erst mit den Wölfen heulen und dann wenn es nicht paßt alles

verdammen. Sollten dann icht auch alle SED - Symbole abgeschafft werden und die

Partei "Der Linken" nicht verboten werden. Ja, vielleicht läuten die Glocken seit ein paar

Tagen: Naz....., Nazi...... Wenn man weiter Nazi - Symbolesäuberung betreiben will, dann

bitte auch die Autobahn A 2 und den Maschsee in Hannover zurück bauen. Denn diese

wurden auch von den Nazi erbaut. Man sollte doch endlich aufhören und die Kirche im

Dorf lassen. Geschichtlich ist dies doch längst abgearbeitet worden oder gibt es in

Deutschland keine anderen Themen.

Gefällt mir