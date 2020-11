Anzeige

Miese Zustände in deutschen Justizvollzugsanstalten.

Die Lage in Deutschen Gefängnissen ist brisant bzwz. hochgradig schlecht. In vielen

Haftanstalten ist die Zahl der inhaftierten Straftätern sehr stakr angestiegen. Der Per-

sonalbestand wurde aber drastisch abgebaut und Einsparungen durchgeführt, selbst-

verständlich zu Lasten des Personals. Dies kann ein JVA-Beamter nicht verstehen. Die

Kosten von 60 - 80 Millarden für Flüchtlinge kann der Staat problemlos schultern, so die

Politiker (Grüne(Linke). Für die Stützung der Rechtsordnung sind nicht genügend Steuer-

gelder vorhanden.

Dadurch müssen die Vollzugsbeamten Überstunden am laufenden Band machen. Viele

haben Überstunden von mehr als 200 und können sie nicht abbauen. Auch werden die

Überstunden nicht bezahlt. Viele dieser Beamten müssen sich Krank melden, damit sie

sich regenerieren können. Dadurch ist der Krankenstand auch sehr hoch.

Auch sind sie einem physischem hohen Druck durch Vorgesetzte und Gewerkschafts-

funktionären ausgesetzt. in den Rot-Grünen reagierten Bundesländern ist es sogar so

schlimm, das ihre E-mails kontrolliert werden. Die Fassungslosigkeit steigert sich noch

darin, das die Vorgesetzten, auch die privaten Facebook-Accounts der Beamten über-

wachen. Die liberalen Vorgesetzten wurden ausgetauscht gegen Rot-Grüne Vorgesetzte

Dies sind STASI-Methoden und werden von Rot-Grün praktiziert. Die JVAs in den Rot-

Grünen geführten Bundesländer werden wie ein Stasistaat mit Drohungen und Denun-

ziantentum geführt. Nicht genug, die Säuberung trifft jeden der sich nicht politisch

korrekten Tugendwächtern unterordnet.

In den Gefängnissen ist die Flüchtlingskrise auch angekommen. Marokkaner haben die

Albaner von der Spitzenposition als gefährlichste Insassen abgelöst. Nicht nur die Insassen

werden internationaler auch gibt es immr Beamte mit Migrationshintergrund. Die weiblichen

Beamten werden von Insassen aus dem islamischen Glauben nicht akzeptiert und sexuell

belästigt. Wird hier von den Beamten Meldung gemacht, werfen ihn die Vorgesetzten vor,

ob er etwas gegen Ausländer hat und wird in die rechte Ecke gestellt. Wer sein Dienst

gewissenhaft erledigt, wird sehr schnell in eine ausländerfeindliche Ecke gerückt.

Wenn Berliner Straftäter darunter Mörder und sonstige Schwerverbrecher nicht gerade

ausbrechen, dann vertreiben sie sich die Zeit auf Facebook. Handys sind eigentlich aus

Sicherheitsgründen verboten. Straftäter nutzen sie,um Zeugen zu beeinflussen und um

ihre kriminellen Geschäfte auch aus dem Knast zu führen. Auch werden Drogen und

Waffen bestellt. Aber seit der grüne Justizsenator Behrendt im Amt ist, werden solche

Vergehen geduldet und gefördert. Zu diesem Versagen ist der Offenbarungseid, als

bekannt wurde, wie die Straftäter ihre Gefängnisstrafen verbüßen. Dies einfach zu

Prüfen, sie posten jeden Schritt und Taten auf eigen Facebook-Profilen. Es wurden bei

einer Kontrolle 1.300 Handys in Berlinern JVAs gefunden, hier handelt es sich aber nur

um ein Bruchteil.

Wie sehr sich der Zustand verschlechtert hat, verdeutlichen Meldungen aus den JVAs.

Deutsch ist in vielen Gefängnissen zur Fremdsprache geworden. In Berliner Gefäng-

nissen verfügen über 47 % aller Straftäter über eine ausländische Staatsangehörigkeit.

In Hamburg sind es 58 % Prozent. Hier sind Täter mit Migrationshintergrund und Spät

aussiedler nicht erfasst. Die Zahlen führen zum Nachdenken, denn die Mainstream-Medien

und die Politik sagen ja, das Ausländer nicht krimineller sind als Deutsche. Hier werden

wir doch mies belogen.

Jeder fünfte Häftling in Deutschland ist ein Muslim. Da der muslimische Anteil der Ge-

samtbevölkerung in Deutschland, so die Regierung, bei 6 % liegen soll, sind die

Muslime in den Haftanstalten deutlich überrepräsentiert.

In Iserlohn hat ein Islamist und Terrorverdächtiger in der JVA zwei Justizbeamte mit

heißem Wasser angeriffen. Die Beamten wurden mit schweren Verbrennungen ins

Krankenhaus eingeliefert. Der Islamist hatte in seiner Zelle einen Wasserkocher und hat

das Wasser erhitzt und es als Waffe eingfesetzt.- Es wurde dort geduldet

Die deutschen Haftanstalten stehen vor einer Gewalteskalation. Es droht, dass die

Beamten in immer größerem Maße zur Zielscheibe von gewaltätigen Kriminellen,

Ausländern und Islamisten werden. Selbst Meutereien und Gefängnisaufstände wie

in Frankreich werden nicht mehr ausgeschlossen. Begünstigt wird dies in den Rot-

Grünen geführten Bundesländern.









