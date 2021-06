Anzeige

Kohleaustieg in Hannover.

Der Kohleaustieg, hier das Kohlekraftwerk in Stöcken, soll gemäß der Grünen bis 2026

erfolgen und das Kraftwerk vom Netz genommen werden. Nicht wie geplant erst 2030. Sie

sagen aber nicht wo der Strom dann herkommt. Achja, bei den Grünen kommt der Strom

aus der Steckdose. Auch wollen sie die Öl- und Gasheizungen in privaten Haushalten ab-

schaffen. Alle sollen dann an die Fernwärme angeschlossen werden, aber mit Fernwärme

kann nicht gekocht werden, aber mit Gas. Erstmal wo kommt die Fernwärme her. Die

Kapazität ist für 40.000 bis 80.000 Haushalte nicht vorhanden. Auch logistisch ist dies

nicht machbar. Dies könnte frühstens von 2035 - 2040 zu schaffen sein. Jetzt die Frage,

wer bezahlt dies? Natürlich der Verbraucher. Wer will denn 80 - 100 Blockkraftwerke in der

Stadt haben und wo sollen sie gebaut werden. Bei diesen emensen Investitionen würde

der Preis mindestens 5 mal höher sein wie heute. Die Grünen sollten aufhören zu träumen

und einmal realistisch denken, aber dazu sind sie nicht in der Lage.Dumme Sprüche kann jeder. Dies ist selbstverständlich linke grüne Klientelpolitik. Wer fordert, sollte auch ein

Konzept für die Machbarkeit haben und erklären wie dies technisch umgesetzt werden

kann. Dann würden sie mir sogar imponieren. Dazu sind sie aber nicht in der Lage, weil

sie nicht fähig sind.

Auch der zu bildende Beirat ist nur mit linken grünen Teilnehmern besetzt, die Anderen

wurden ausgerenzt. Dies ist Diskriminierung an den Verbrauchern.

Der CO-2- Austoß soll in Deutschland gesenkt werden, sogar auf Null. Sollte Deutschland

den Außstoß theoretisch auf Null absenken können, hätten wir ja eine CO-2 freie Zone

vom Rhein bis zur Oder. Wer jetzt glaubt die Luft in Deutschland wird dann besser, der

glaubt auch "das Zitronenfalter auch Zitronen falten". Aber dies glauben nur die linken

Grünen. Mit utopischen Vorstellungen kann man keine Stadt, geschweige einen Staat führen.

Den CO-2-Austoß auf Null zu bringen ist einfach utopisch. Jeder Mensch stößt erhebliche

CO-2 Mengen aus. Bei weltwet ansteigenden Geburtsraten wird die Menschheit immer

größer, somit auch der CO-2 Austoß. Theoretisch müsste die Menschheit reduziert werden,

damit der CO-2 Austoß sinkt. Das ist allerdings nicht machbar und sollte als Gedanke nur

zur Überlegung beitragen.

