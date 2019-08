Anzeige

Klimschutz durch weniger CO2.

In Deutschland liegt der CO2 Austoß bei etwa 2 % des gesamten Weltausstoßes von CO2.

Wer garantiert, dass wenn Deutschland beim CO2 Ausstoß die Null erreichen würde und um wieviel würde in Deutschland die Luft besser. Experten sagen hier, es würde sich nichts verändern. Warum dann die Anstrengungen in Deutschland. Will Deutschlasnd die Welt

verbessern und die ändern pellen sich ein Ei darauf. Die Antworten die ich beßher bekommen habe sind fragwürdig. Es kann nicht sein, das nur Verbote ausgesprochen werden und sonst wird nichts getan. Es sieht so aus, als wenn bei uns bzw. weltweit keine vernünftigen Konzepte vorhanden sind oder sogar gar keine. Hier hat die Politik und die Wirtschaft versagt, aber keiner will richtig etwas tun. Es gibt viele Ansätze aber hier wird zu

wenig getan.

