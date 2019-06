Anzeige

Ist Greta Thunberg wirklich die Klima - Ikone?

Wer ist eigentlich Greta Thunberg? Sie ist das Kind eines erfolglosen Schauspielers und

einer noch weniger erfolgslosen verkrachten Popsängerin, die auf "Oper" macht und wird also durch gekonnte PR von interssierter Seite zur Projektionsfläche für Tausende von

Kindern frustierter Altlinken, aggressiven Kommunisten und Grünen benutzt. Diesem

Kind fehlt jegliche Kindheit und sie hat es eigentlich durch die diagnostivizierte Depression,

Essstörungen und mit dem Asperger-Syndrom schwer genug und man sollte sie in Ruhe lassen. Wir sehen hier ein junges krankes Mädchen mit starren krankhaftenBlick, was

durch PR ausgenutzt wird und zur Klima-Ikone popularisiert wird. Von ihren Klassen-

kameradinnen und ihrem näherem Umfeld hört man nichts.

Wer steckt eigentlich dahinter und wer bezahtl dies? Hier läuft alles über "Friday for

Future".Dahinter verbirgt sich die einflußreiche linke und linksalternative Ökobewegung

und diese meinen das Thema "Klimaschutz" gepachtet und mit Löffeln gegessen zu haben.

Hinter Greta steht der PR-Unternehmer Rentzhog mit seiner Firma "We don`t have time

GB". Er gibt und schreibt die Reden für Greta und sie ist ihm hörig. Diese Reden können

nicht von ihr stammen, sie ist gar nicht in der Lage dazu. Die Firma sammelt Spenden in

Millionenhöhe. Auch wird sie von der schwedischen Initative "Wedonthavetime AB " unter-

stützt. Des weiteren ist ihr Vater Geschäftsführer und Manager seiner Frau mit der Firma

Emman Produktion AB und auch bei Northern Grace AB, beides aktiennotierte Ge-

sellschaften in Schweden. Beide Firmen haben eine identische Adresse und der Besitzer

beider Firmen ist auch identisch Svante Thunberg, der Vater. Kurz nach dem Auftreten von

Greta stiegen die Aktienkurse beider Firmen unendlich an. Es flossen hier Millionen an

Geldern. Erstaunlich ist auch, dass kurz nach dem Auftreten von Greta, das Buch der

Mutter erschien und auf Anhieb ein Besteller wurde. Ohne diese PR mit Greta wäre das

Buch ein Flop geworden. Hier muss man feststellen es war gute PR-Arbeit und von langer

Hand vorbereitet. Hier geht es nicht um Klima, sondern um Millionen Beträge, wo bleiben

diese. Außerdem wird von Klima gesprochen, aber es fehlen Vorschläge für konkrete

Maßnahmen, also auch nur Blah,Blah.

Die Unschuld von Kindern für bestimmte politische Ziele auszunutzen und sie zu in-

strumentalisieren, das ist perfide. Leider hat es dies in der Geschichte schon immer

gegeben, wie auch in der jüngeren Zeit bei den Nazi und jetzt auch bei den Grünen.

Kerstin Göring-Eckardt vergleicht sie mit einer Prophetin für die Grünen, wie perfide ist das

denn. Das zeigt auch das die Grünen hier mitwirken, denn es bringt im Moment Stimmen.

Das arglistige System, was sich dahinter verbirgt ist, das Kritiker der Kinder-Demos von vornherein mundtot gemacht werden, denn es ghört sich nicht, Kinder zu kritisieren und

niederzumachen. Man kann anders denkende mit Argumenten scharf angehen, wenn sie

auf Augenhöhe sind, aber doch nicht gegen Kinder. Dieses ungeschriebene Gesetz nutzen

skrupellose linke Politaktivisten für sich aus. Aber wenn in berechnender Weise die ehr-

lich unverblümte Haltung von Kindern von Leuten missbraucht wird, um politische Ziele

durchzusetzen, dann ist dies hinterhältig und schäbig, sogar kriminell. Bei der Verleihung

der Goldenen Kamera in Berlin, liest die mitleidswerte Greta dem Publikum die Leviten mit

einem untergeschobenen Text von sonstigen Grün-Aktivisten, uber die Umweltverschmutz- ung durch zu hohen Energieverbrauch eines Jeden und die Dummköpfe klatschen auch

noch. Obwohl 90 % von ihnen mit dem Flugzeug angereist waren.

Greta ist eine Marionette im großen Grünen- und Linksakivisten-Zikus und wird schamlos

ausgenutzt. Wenn die Linken und Grünen auf diese Weise auf Stimmenfang gehen, wie

tief sind sie gesunken.

Gefällt mir