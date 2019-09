Anzeige

Ist "Friday for Future" glaubwürdig?

Hinter "Friday for Future" verbirgt sich ein intransparenter unsolider Verein und die linke

politische Medienszene, die ihre Rechnungen nicht bezahlen. Unter "Friday for Future"

demonstrieren sogenannte junge Leute und Schüler für den Klimaschutz.

Wo fängt Klimaschutz eigentlich an?

Der Klimaschutz fängt an bei Müllvermeidung und Entsorgung. Dies trifft bei jungen Leuten

nicht zu.

Hier einige Beispiele:

Wir waren auf dem Stadtfest in Barsinghausen vertreten. Um 22,00 Uhr wollten wir unsere

Hütte schließen. Unsere Zeltfestgarnitur wurde von 20-30 Jungendlichen belegt. Es kostete

einige Mühen, dass wir diese Garnitur wieder bekamen, um sie einzuschließen. Nur diese

20-30 Leute hinter ließen einen ungeheuren Berg an Müll (leere Flaschen, Plastikbecher,

Plastikteller, Gläser usw.), den sie auch nicht wegräumten. Das mussten wir ältere tun.



Wir haben uns ein paar Mal die Grillhütte im Deister angesehen, wenn junge Leute dort

gegrillt hatten. Es lagen Berge von Müll herum (auch Nahrungsmittel), der von älteren

Leuten entsorgt werden musste.



An der Autobahnabfahrt Bad Nenndorf ist "McDonald". An der Straße nach Barsinghausen

am Ortsausgang Bantorf liegt der erste Müll (Kaffeebecher etc) dieser Firna im Graben.

Der Müll wird auch hier von der älteren Generation entsorgt.



Die jungen Leute demonstrieren für ein besseres Klima, dies ist auch legal. Dies fängt aber

an mit Müllvermeidung und Müllreduzierung, aber dieses Bewußtsein ist nicht vorhanden.

Soll man diese Bewegung ernst nehmen, dass kann man nicht, denn sie ist unglaubwürdig.

Gefällt mir