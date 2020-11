Anzeige

Ist dies normal?

Wie sich die deutsche Justiz plamiert ist unglaublich. In Frankfurt stand der Marokaner

Belaid Z (41 J.) als Drogendealer vor Gericht. Dieser Berufskriminelle wurde schon

elfmal Abgeschoben nach Verurteilungen. Er reiste immer ohne Probleme wieder nach

Deutschland ein. Bei der letzten Festnahme wurde er wieder als Dealer überführt und bei

der Festnahme griff er Polizisten an und verließ den Gerichssaal als freier Mann, mit

anderen Worten er wurde frei gesprochen. Dies ist der personalisierte Offenbarungseid

von Justiz und Politik. Belaid Z. reiste seit 1997 elfmal nach jeder Abschiebung wieder in

Deutschland ein und füllte seine Vorstrafenregister mit Körperverletzungen, Drogenhandel,

Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, sowie anderen Verstößen. Wegen seiner Vorstrafen

saß er seit seiner Festnahme bis zur Gerichtsverhandlung in Untersuchungshaft. Die

Frankfurter Richter meinten er hätte schon genug Zeit im Gefängnis verbracht und haben

ihn freigesprochen. Somit verließ er als freier Mann das Gerichtsgebäude und wird nicht

einmal abgeschoben. Obwohl er sich nicht in Deutschland aufhalten darf, wurde er nicht

in Abschiebehaft genommen, seit dem ist er untergetaucht.

Jetzt die Frage hätte dies ein Deutscher getan, was währe dann passiert? Er wäre auf

keinen Fall frei gesprochen worden. Armes Deutschland mit solchen Richtern oder sind diese etwa unfähig, weil sie grün angehaucht sind?

