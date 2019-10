Anzeige

Ist Belit Onay der richtige Kandidat für das Bürgermeisteramt in Hannover?

Wie das so ist mit zwei Staatsbürgerschaften, einmal deutsch einmal türkisch. Belit Onay

hat beide. Man kann nicht Oberbürgermeister von Hannover mit zwei Staatsbürgerschaften

werden. Dies kann fatale Folgen haben und dann noch die deutsche Stadt verändern wollen. Morgen wählt er dann Erdogan, wie sieht das denn aus. Als nächstes haben wir

dann Erdogan als Bundeskanzler, weil er dann die deutsche Staatsbürgerschaft annimmt.

Wer als Türke in die deutsche Politik geht, sollte auch nur die deutsche Staatsbürger-

schaft haben, zwei in der Politik geht gar nicht. Entweder er gibt seine Kandidatur auf

oder er legt die türkische Staatsbürgerschaft ab. Auch seine Interviews lassen nicht

seine deutsche Loyalität erkennen. Das er aus der linken Szene kommt, soll hier noch

nicht einmal bewertet werden.

