Anzeige

Islamische Gewalt und Pressefreiheit.

In Indonesien ist wieder ein Anschlag auf eine christliche Kirche durch den IS erfolgt.

Es gab 21 christliche Tote und zig Verletzte. Dies kam nur kurz in den Nachrichten. Die

islamischen Verbände haben nichts getan, nicht einmal ein bedauern ausgesprochen.

Man stelle sich vor dies würde in Deutschland passieren. Es stände ein Artikel in der

Zeitung, die Nachrichten im Fernsehen würden es bringen. Die moslimischen Verbände

würden sich nicht äußern und auch kein bedauern aussprechen.

Man stelle sich vor, ein Deutscher bringt hier einen Moslem um. Die Presse würde 3

Wochen verrückt spielen. Das Fernsehen würde 2-3 Wochen Kommentare von allen

möglichen Leuten bringen. Der Islam würde bedauert und es wäre ein Angriff auf den

Islam. Die islamischen Verbände würden irrsinnigen Aufstand machen und um Gerechtig-

keit schreien usw. Dieser Täter kann nur ein Rechter sein und es würden schärfere Gesetze

verlangt.

Jetzt muss man fragen ist die Presse incl. Fernsehen normal. Sind Christen in den Augen

der Presse und Politik Menschen zweiter Klasse. In Deutschland ist die Pressefreiheit

beschnitten und solche Probleme über den Islam tabu und dürfen in Deutschland nicht

angesprochen werden. Mir hat vor kurzem ein Pressemann gesagt: Wir entscheiden

über die Artikel die veröffentlicht werden und bestimmen was Pressefreiheit ist. Arme

Presse

Gefällt mir