Hannover baut Fahrradwege.

Hannover will für etliche Millionen Euro das Fahrradwegenetz erweitern und ausbauen.

Wahrscheinlich nimmt der Fahrradverkehr im Sommer zu. Eigentlich reicht das Fahrrad-

wegenetz in Hannover aus. Was ist im Winter, da liegen dann die Fahrradwege brach und

werden kaum benutzt. Bei Kälte und schlechtem Wetter setzt sich ein Großteil der Fahrrad-

fahrer ins Auto oder benutzt die öffentlichen Verkehrsmittel. Dieser Anteil dürfte bei 60 %

der jetzigen Menge der Fahrradfahrer liegen. So sind diese Millionen Beträge eine Fehl-

investition. Die Uni-Gebäude sind in einem schlechtem baulichen Zustand. Hier war die

Stadt unfähig diese notwendigen Investitionen zu tätigen und hat mindestens 20 Jahre

gepennt. Die Uni-Gebäude haben diese Investitionen notwendiger als die Fahrradwege.

Hier zeigt sich wieder die Unfähigfkeit der kommunalen Politiker, indem die parteipolitischen

Interessen vorrang haben und den Wirklichkeitssinn verloren haben.

