Gebt ihr eurer Kind in die direkte Glaubensherkunft?

Würdet oder habt Ihr schon euer Kind in eine Kita gebracht in der die Kita - Frau ein Kopftuch aus religösen oder sonstigen Gründen trägt?In Kindergärten und Schulen und etlichen anderen öffentlichen Einrichtungen, erwarte ich Neutralität. Ein Kopftuch stört mich nicht, solange es getragen wird um Wind un Wetter zu trotzen. Aber nicht als Symbol für den entsprechenden Glauben. Generell lehne ich religiöse Symbole in solchen Einrichtungen ab, sei es das Kreuz, oder eine Kippa. Religion gehört in den Privatbereich und kann gerne dort ausgelebt werden.Ich kann auch nicht in muslimisch geprägten Staaten mit einer Kippa oder einem Kreuz arbeiten. Hier wird nichts verboten, oder jemand diskriminiert, wenn man lediglich um Neutralität im Beruf bittet. Argumente einer Kopftuchgegenerin :"Gläubige sollten sich an die Zeit anpassenDie sechsfache Mutter warnte vor der blinden Befolgung von Gewohntem. Zu Lebzeiten des Propheten Mohammed im siebten Jahrhundert sollten Frauen sich verhüllen, weil sie sonst verstärkt Begehrlichkeiten der Männer ausgesetzt waren, sagte Zeynelabidin. Sie fordert, dass sich die Gläubigen den Zeiten anpassen sollen. "In die moderne Zeit passt das Kopftuch nicht mehr, sondern bringt nur unnötige Probleme." Nach ihrer eigenen "Enthüllung" hätten sich viele Menschen von ihr abgewendet, andere hätten unterstellt, sie sei vom Teufel besessen oder vom Glauben abgefallen. "Ich bin gläubige Muslin geblieben", betonte Zeynelabidin. Durch den Schritt habe sie die Zugehörigkeit zu ihrer Gemeinschaft verloren. "Das ist etwas ganz heftiges. Dazu sollte man keine Frau zwingen."