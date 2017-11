Anzeige

Demokratieverständnis ?

Die Schmierereien gegen die AFD ist rechtlich zu verurteilen und die Leute die dies tun

sind einfach Kriminelle, selbstverständlich auch Nazi-Schmierereien. Die linke Szene hat

meines Erachtens keine demokratische Gesinnung und Verständnis. Die AFD ist bei der

Bundestagswahl von ca, 6 - 8 Millionen Wählern auf demokratischem Weg gewählt worden.

Der linken Gruppierung fehlt das demokratische Verständnis für freie Wahlen. Wo sollen

sie dies auch her haben, sie sind wohl noch geprägt durch die ehemalige DDR. Dieses

System möchte sicher keiner mehr in Deutschland haben, natürlich auch keine Rechten.

Die linke Szene hat in ihrem Manifest stehen "Gewalt ist ein legitimes Mittel zur Durch-

setzung politischer Ziele". Wer Gewalt erzeugt, wird Gewalt ernten und diese Leute ge-

hören einfach hinter Gitter, hier natürlich auch rechte Gewalt. Deutschland ist auch schon

viel zu viel links unterwandert, Dies sieht man einfach daran, dass diese Leute bestimmen

wer Gutmensch ist oder nicht. Die AFD kann nur mit guten Argumenten auseinander

genommen werden, aber dazu ist die linke Szene einfach zu dumm. Von diesen Dummen

darf Deutschland auch nicht regiert werden. Natürlich sind hier auch die etablierten

Parteien gefragt. aber auch diese können dies nicht. Ignorieren hilft nicht, dadurch wird die

AFD nur gestärkt.

Selbstverständlich bin ich kein AFD - Anhänger, nur man sollte die demokratischen Spiel-

regeln beachten. Auch sollte man die 6 - 8 Millionen Wahler nicht global als Rechtsradi-

kale berurteilen.

