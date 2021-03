Anzeige

Bemerkungen zur Corona Pandemie.

Wir könnten in der Pandemie viel weiter sein. Es wird nur herum diskutiert. Jeder glaubt

er hat Ahnung. Es tauchen immer mehr Spezialisten auf, von denen hat vorher noch keiner

etwas gewußt. Verantwortung wird von einer Institution auf die andere geschoben und

keiner hat einen "Arsch in der Hose". Jeder gibt seinen Kommentar ab, meistens wird dort

Unsinn geredet. Die Presse, allen voran das Fernsehen, fragt tausende von Leuten nur

"Lieschen Müller" nicht. Das Fernsehen glaubt sogar mit denen Befragungen etwas gutes

zu tun und damit die Pandemie zu bekämpfen. Es wird die Bevölkerung nur verunsichert.



Ich hatte einen Artikel vom Verein an eine Online-Zeitung gegeben. Dieser wurde nicht

veröffentlicht, mit der Begründung: Sie würden nur noch über die Pandemie bericht. Ich

habe dann zurück geschrieben: Wir würden Sie mit unseren Artikeln nicht mehr belästigen.

Das nennt man in Deutschland "Pressefreiheit".

Wenn man die Pannen sieht und hört gehen einem die Haare hoch. Die Impfungen ver-

zögern sich. Einladungen zum Impfen bekommen Leute die schon verstorben sind, man

kann ja die Gräber aufbuddeln. Einladungen gehen an Leute raus die in ein Impfzentrum

müssen, was 250 km entfernt ist. Impfstoff wurden zu spät bestellt. Dasnn sind sie über

oder fehlen auf der ganzen Linie.

Die Beamten trauen sich nicht zu entscheiden. Die Verantwortung wird von einer Institution

zur nächsten oder von einem Amt auf das nächste Amt geschoben. Hier stellt sich heraus,

wer Format zur Führung hat. Leider habe ich keinen gefunden. Aber ich könnte eine Liste

erstellen über die Unfähigkeit und Dummheit dieser Leute, leider ist das ja in Deutschland

nicht strafbar.

Aber man muss doch das Rad nicht neu erfinden. Israel hat es doch vorgemacht, wie man

es machen kann und geht. Deutschland scheitert hier an der Unfähigkeit, auch bedingt

durch 16 verschiedene Landesministerien und einem Bundesgesundheitsministerium

also 17 Ministerien und alle wollen was zu sagen haben. Dies sind vollgestopft mit Büro-

kratie, Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen und dieses verzögert alles.

Wer noch mehr weiß, kann dies noch ergänzen.

