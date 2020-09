Der 1. November 2020: Allerheiligen, das Ende so manch feuchtfröhlicher Halloweenparty und Tag der Barsinghäuser Bürgermeisterwahl. Eben die Veranstaltung „Barsinghausen sucht seinen Bürgermeister“, kurz BSSB genannt. Für dieses medientaugliche Unterfangen bewerben sich 5 Personen, die vorab etliche Castings in Form von gemeinsamen Fragestunden durchlaufen müssen, ausgerichtet von hiesigen Institutionen wie dem Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen, dem Seniorenrat und anderen Vereinigungen. Viele Antworten der Bewerber ähneln sich, gleiche Ziele werden oftmals propagiert, sich für einen der Kandidaten zu entscheiden fällt nicht leicht. Doch woran mache ich den künftigen Bürgermeister fest, wen wähle ich, wenn ich politisch uninteressiert bin?Da wäre die einzige Frau des Quintetts, Nadine Quest von den Grünen. Eine attraktive, forsche, junge Dame, die unserer Stadt als „Oberhäuptin“ sicherlich gut zu Gesicht stehen würde. Der Nachnahme weckt bei mir die höchst positive Erinnerung an eine meiner Lieblingssendungen, der Fantasie-Serie „The Quest“, in der die Protagonisten ständig die Welt retten. Ihr grünes Lastenrad ist in unserer Stadt mittlerweile gut bekannt, bei einem ihrer Ortstermine fuhr es bei strömenden Regen Richtung Langreder. Ob es Nadine Quest persönlich war, die da wasserfest eingepackt dieses Lastenrad fuhr, war nicht zu erkennen und eher unwahrscheinlich, aber dennoch Punkt für sie, also wählbar.Der Name Ziesemiß hat über die Grenzen Barsinghausens noch immer einen guten Klang, war doch Walter Zieseniß von 2006 bis 2012 unser Bürgermeister. Nun schickt sich sein Sohn Roland an, im Namen der CDU, erster Mann der Stadt zu werden. Sein Wahlkampf-Slogan „Z wie Zieseniß“ impliziert, dass er vorrangig mit seinem Namen punkten möchte. Sicherlich ein fähiger Mann, aber sein „Z wie Zaungespräche“, also Plaudern übern Gartenzaun, kommt bei mir nicht so richtig an. Ich habe nämlich keinen Zaun. Fazit für mich: Z wie Zweifel, bedingt wählbar.Dann ist da noch der Kandidat der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG), Alfons Holtgreve. Ein sympathisch wirkender, höflicher, nach außen hin kommunikativer Zeitgenosse, der gern mal kostenlose Reibekuchen verteilt. Ich liebe Kartoffelpuffer! Leider wurde er von der falschen Partei aufgestellt, da die UWG seit einiger Zeit zum Auffanglager für gescheiterte Rechtspopulisten verkommen ist. Es wurde ein Gründer der Barsinghäuser Ortsgruppe der AfD in die Wählergemeinschaft aufgenommen, der zudem auch seinerzeit mit der Urheberschaft einer hiesigen NPD-Vereinigung in Verbindung gebracht wurde. Meine Eltern, Großeltern und Abermillionen von Opfern des Nationalsozialismus, die den Repressalien und den Qualen der Nazis ausgesetzt waren, würden sich im Grabe umdrehen, sollte ich den Kandidaten einer Partei wählen, die Rechte Gesinnung duldet. Für mich nicht wählbar!Bei Henning Schünhof kann ich mich kurz halten. Er wirkt auf den ersten Blick gutmütig und bodenständig und wie ein Mensch, der sich Probleme nicht nur anhören kann, sondern auch versucht, sie zu lösen. Wegen seiner Grilltour durch die Ortsteile avancierte er zum Messias für die „Fleisch ist mein Gemüse“ Fraktion. Da auch ich eine gute Wurst und ein schönes Steak zu würdigen weiß, bei mir also Zuneigung durch den Magen geht, für meine Person absolut wählbar.Last but not least ein parteiloser Kandidat, Wolfgang Parday aus Eckerde. Als Präsident der `99 Narren würde er einige Witzfiguren des Rats vielleicht besser unter Kontrolle bringen, als es ein Spaß befreiter Bürgermeister kann und als Feuerwehrmann ist er sicherlich prädestiniert, akute Brandherde im Rathaus zu löschen. Ein Mann aus dem Volk, vielleicht mal eine gute Alternative zu den „gesponserten“ Kandidaten, für mich leider nur bedingt wählbar.