Anzeige

Ausgrenzung.

Was heißt Ausgrenzung: Beschreibt in der Bildungssprache die Tatsache, dass

jemand aus unterschiedlichsten Gründen ggfs. gegen seinen Willen von einem

Vorhaben, einer Versammlung und ähnlichem ausgeschlossen (exkludiert) wird.

Die Teilnehmer (Ausgrenzer) möchten - oft aus Gründen des Herrschafts- und

Machterhalts,aus Misstrauen oder anderen Reputationsgründen - unter sich, d.h.

exklusiv bleiben, womit eine gewisse Abwertung bis hin zur Diskriminierung derer,

die ausgeschlossen werden, einhergeht. In der vergleichbaren Politikwissen-

schaft spricht man bei ausschließenden Demokratien von Exklusiver Demokratie.



Aber wer wird hier politisch ausgegrenzt ? Es ist die AfD. Die AfD ist eine demo-

kratisch gewählte Partei, die hier keine Verfehlungen rechtsmäßig begangen hat.

Es ist eine rechtsgerichtete Partei, die sicherlich auch einige Rechtspopulisten

in den Reihen hat. Man sagt immer mit Recht, wir haben eine Demokratie mit

Meinungs- und Pressefreiheit. Ich zweifele daran, das es noch so ist. Die Presse-

und Meinungsfreiheit wird von den linken sogenannten "Gutmenschen" diktiert.

Man kann doch nicht behaupten, dass alle die die AfD gewählt haben, Rechts-

radikale sind. Dann könnte man auch sagen, alle die CDU gewählt haben sind

Rechtspopulisten. Wenn es so ist, dann kann man auch behaupten, alle die

Links gewählt haben, sind Linksradikale. Die Linken können nicht begreifen,

das es auch Menschen gibt die eine andere Meinung haben können. Aus die-

sem Grund sind Linke keine Demokraten, sie wollen eine Diktatur wie die DDR.

Es haben hier nur Menschen ihr Wahlrecht wahrgenommen und freiheitlich

eine Partei gewählt, weil sie mit verschiedenen Dingen nicht mehr zurecht

kamen.

Die Ausgrenzung der AfD ist völlig falsch, weil man damit auch die Menschen,

die diese gewählt haben ausgrenzt. Wenn die AfD ausgegrenzt wird, müssen

auch die Linken ausgegrenzt werden. Aber diese bestimmen ja wer "Gutmensch"

ist, dies sind eben nur die Linken und es gibt keine andere Meinung. Sie ver-

fügen und beeinflussen zur Zeit die Presse- und Meinungsfreiheit und be-

stimmen über diese. Wir wollen selbstverständlich keinen rechten Staat ( wie

den Nazi-Staat), aber auch keinen linken Staat (wie die DDR).

Wenn man die AfD nicht will, geht dies nicht durch Ausgrenzung oder Ignoranz

(ignorieren). Man muss diese mit Argumenten ausseinander nehmen, aber

rechtstaatlich und demokratisch. Dies können die Linken aber nicht, deshalb

passen sie nicht in eine Demokratie, weil sie dazu nicht fähig sind. Es sind für

mich keine Demokraten. Sie wollen nur die Macht- und Herrschaftserhalt

festigen und ausbauen. Aber wer hat uns denn die AfD beschert. Dies waren

doch die Linken mit ihrer linken Politik, s. Agenda 2010 usw.

Gefällt mir