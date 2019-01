Anzeige

Asse: Lüge und Wahrheit

Wahr ist, die Asse ist ein ehemaliges Salzbergwerk. Wahr ist, das es ab 1965 als

Forschungsbergwerk betrieben wurde. Wahr ist, das es zwischen 1967 und 1978 als

Endlagerung für schwach- und mittelverstrahltem radioaktiven Abfall benutzt wurde.

Wahr ist, die Forschungsarbeiten zur Endlagerung radioaktiver Abfälle liefen 1995 aus.

Anschließend wurden verbliebene Hohlräume verfüllt. Wahr ist auch, das in die Asse

Wasser eindringt. Wahr istauch, das ca 126.000 Fässer dort eingelagert sind. Nur was

ist in den Fässern enthalten. Lüge ist, das alle Fässer schwach- und mietllverstrahltes

radiaktives Material enthalten. Der radioaktive Abfall hat aber nur eine Verstrahlung

von 20 - 60 Becarel, also sehr schwach. Wahr ist, das es sich hier um Krankenhaus-

abfälle, Versuchsanstalten usw. handelt. Lüge ist, das es bei den Fässern nur um

radioaktiven Abfall handelt.

Gestern stand endlich mal eine kleine Wahrheit in der Zeitung (HAZ), nämlich das

auch Chemieabfälle eingelagert wurden.. Endlich ein kleiner Wahrheitshinweis. Aber

wirklich wahr ist, diese Chemieabfälle stammen aus Verzinkereien, Verchromungsbädern,

usw.. Also Chemieabfälle kann eigentlich alles mögliche sein. Aber bei der Asse gibt man

nur Stück für Stück der Lügen preis. Diese sogenannten Chemieabfälle der Asse sind

Fässer mit mit: Schwfelsäure, Salzsäure, Chromsäure, Flußsäure, giftige Laugen

sonstige Säuren. Nur dies weiß man seit Jahren und sagt nicht die Wahrheit und lügt

weiter.

Was ist denn schlimmer, eine schwach radioaktive Lauge von 20 - 40 Becarel (der

Mensch strahlt 60 - 80 Becarel aus) oder verseuchtes Wasser mit Schwefelsäure,

Salzsäure, Flußsäure, Chromsäure usw.. Man stelle sich vor die Säuren vermischen sich

auch noch, was für eine "gesunde" Brühe. Arme Asse, arme Umwelt.

Man sollte dei Verantwortlichen anzeigen und verurteilen.

