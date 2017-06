Anzeige

Anschläge durch islamistische Extremisten.

Mit den Grenzöffnungen und Zwanderung von Muslimen kommen auch Extre-

misten ins Land und mit ihnen die Gewalt. Siehe auch die letzten Anschläge in

England und Deutschland. Es gibt nur eine Lösung damit diese Gewaltwelle

eingedämmt werden kann. Es müssen alle islamistischen Extremisten, Gewalt-

täter und Salafisten in ihre Heimatländer ausgewiesen werden. Auch dann wenn

sie mittlerweile die sogen. deutschew Staatsangehörigkeit haben. Dies muss

selbstverständlich Europaweit durchgeführt werden, d.h. alle europäischen

Staaten sollten hier gleich ziehen. Die deutsche Staatsangehörigkeit bei Ge-

walttätern und Salafisten besteht doch nur auf dem Papier, im inneren sind sie

gewalttätige Islamisten und haben in Europa nichts verloren. Sie wollen hier

den Staat zerstören, den sie sowieso nicht akzeptieren, um ihren Gottesstaat

zu gründen. Der Islam im allgemeinen kennt keine und akzeptiert keine Demo-

kratie. So sollen hier keine weiteren Floskeln weitergegeben werden, aber man muss doch einsehen, dass so nicht weitergehen kann. Und "Blah,Blah" der

Politiker nützen hier auch nichts.

