Barsinghausen : St. Michaelis |

Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Munzel-Landringhausen lädt am





am 10. November 2017 um 17 Uhr zur

St. Martins-Andacht mit anschließendem Laternenumzug

in die St. Michaelis-Kirche in Groß Munzel ein.





Der Musikzug der Feuerwehr Goltern wird Andacht und Laternenumzug musikalisch begleiten.

Abschließend geht es zum Gemeindehaus, um sich bei Punsch und Hotdogs aufzuwärmen.