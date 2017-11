Privat-Auktion zugunsten der Barsinghäuser Weihnachtspyramide

In diesem Jahr wird das Weihnachtsdorf auf seine Pyramide verzichten müssen, damit sie aber zur Adventszeit 2018 wieder strahlen kann, möchte ich meinen Beitrag dazu leisten. Aus diesem Grunde habe ich eine Versteigerung ins Leben gerufen, deren Erlös der IG Weihnachtsdorf zugute kommt. Versteigert wird ein Buchmit Hinweisen und Wissenswertem zu Barsinghausens bekannten und unbekannten Ecken, Plätzen und Örtlichkeiten, insgesamtDas perfekte Weihnachtsgeschenk für Einheimische & Zugezogene, für Spaziergänger und Ausflügler, für Basche-Liebhaber und Heimatverbundene. Für die Recherchen jedes einzelnen Beitrags habe ich viel Zeit im Stadtarchiv, in der städtischen Bücherei, im Archiv der Deister-Leine-Zeitung, in der freien Natur und im Internet verbracht und mir dort die nötigen Informationen eingeholt.Übrigens, wer unbürokratisch helfen und spenden möchten, kann das auch unter folgenden Bankdaten tun:IG Weihnachtsdorf Barsinghausen e.V.Verwendungszweck: WeihnachtspyramideIBAN: DE14 2515 1270 0000 2276 94