Kreativ und Schön macht Lust auf Advent

Barsinghausen : Petrusgemeinde |

Die Kunsthandwerkausstellung „Kreativ und Schön“ findet nun bereits im sechsten Jahr statt und erfreut sich zahlreicher Besucher. Am Samstag, 3. November öffnet der beliebte Basar rund um Schönes für Daheim wieder seine Pforten in der Petrusgemeinde am Langenäcker 40 in Barsinghausen. Von 11 bis 17 Uhr präsentieren mehr als 30 Ausstellerinnen und Aussteller ihre liebevoll hergestellten Werke – von Naschereien, über Dekoratives, Genähtes, Keramik und vieles mehr.



Einige Aussteller präsentieren ihr Handwerk sogar live. So können Besucher dabei zusehen, wie an der Drechselbank aus einen Stück Holz dekorative Kerzenleuchter oder rustikale Pilze entstehen. Und da Weihnachten wie immer so überraschend kommt, halten die Aussteller vielleicht auch schon die eine oder andere kleine Geschenkidee für die Kunden bereit. Vom Klassiker, den warmen selbstgestrickten Socken, über modern designte Nähwerke, Seifenkunst und Schmuckkreationen ist für viele Geschmäcker und Altersklassen etwas zum Anschauen und Shoppen dabei. Die Ausstellung steht aber auch immer für Gemütlichkeit und Entspannung, so dass es sich die Besucher bei selbst gebackenem Kuchen und einem herzhaften Mittagsimbiss einfach mal gut gehen lassen können und in der Kaffeestube mit Freunden plaudern.