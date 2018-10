Kein Bild, kein Ton? Komme schon...

Das Berufsbild des Fernsehmechanikers in den Sechzigern war noch ein anderes als in der Gegenwart, man kann es mit dem heutigen Rettungswesen vergleichen. Unser „telegener Notarzt“ war der Fernsehmeister Trogisch aus Kleinburgwedel, ging der Fernseher kaputt und man benachrichtigte ihn, klingelte er keine halbe Stunde später mit einem großen Koffer an der Haustür. Das abschrauben der Rückwand des Gerätes, prüfende Blicke und das Auswechseln diverser Teile wurden in Rekordzeit erledigt und für ernstere, langwierige Reparaturen hatte er in der Regel einen Austausch-Fernseher dabei. Im Laufe der Jahre besaß Herr Trogisch dabei schon den Status eines Familienmitglieds, wir freuten uns einfach wenn er kam, war der Fernsehabend dann doch gerettet. Egal ob Morgens oder Abends, ob Werktags oder am Wochenende, ob Ostern oder Weihnachten, auf Herrn Trogisch war Verlass, er war stets zur Stelle wenn man ihn brauchte. Eben getreu seiner Devise und Werbung: „Kein Bild, kein Ton? Ich komme schon!"