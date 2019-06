… ich bin dann mal weg! Ein Barsinghäuser auf dem Jakobsweg

Barsinghausen : Petrusgemeinde |

Am 20.06.2019 um 19:00 Uhr wir laden wir in die Petrusgemeinde Barsinghausen Langenäcker 40 ein zu einem Bild- und Filmvortrag von und mit Bernd Norkus.



Im Frühsommer 2018 wanderte Bernd Norkus aus Langreder knapp 7 Wochen auf den Spuren von Hape Kerkeling und ging allein zu Fuß 950 km von Südfrankreich durch Spanien bis zur Atlantikküste.

In dieser Veranstaltung schildert er seine Motivation, die Erlebnisse und die Erkenntnisse dieser Reise.

Mit Sicherheit ein ganz spannender persönlicher Vortrag mit der Gelegenheit zur Fragestellung oder Diskussion