Hubertusgottesdienst in Groß Munzel

Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Munzel-Landringhausen lädt wieder zum alljährlichen





Hubertusgottesdienst

am 5. November 2017 um 18 Uhr

in der St. Michaelis-Kirche Groß Munzel



ein. Gemeinsam mit der Kirchengemeinde richtet der Hegering Groß Munzel und das Jagdhornbläsercorps Calenberg in der Jägerschaft Hannover den herbstlichen Gottesdienst aus.

Anschließend gibt es Glühwein und Schmalzbrote im Gemeindehaus.







Für weitere Informationen: Pastor Elmar Orths T. 05035-541 oder kg.munzelland@evlka.de