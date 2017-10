Barsinghausen : Gemeindehaus der evangelischen Kirche |

Zu einem leckeren Frauenfrühstück lädt die evangelische

Kirchengemeinde Groß Munzel Landringhausen am



Samstag, den 21.Oktober um 10:00 Uhr

in das Gemeindehaus in Landringhausen ein.



Frauen allen Alters sind herzlich willkommen. Wir wollen uns näher kennenlernen, uns austauschen und bei einem gemeinsamen Frühstück eine Bilderreise nach Israel machen.



Anmeldung bitte bei: V. Eberhard T:05035/189714 oder M. Geddert 05035/187544