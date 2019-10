Elephant Walk live - Soul & Funk Abend

Barsinghausen : ASB Bahnhof Basche |

Mit anspruchsvollem Funk und Soul wird die Burgdorfer Band Elephant Walk die Besucher des ASB-Bahnhofs Barsinghausen am Samstagabend begeistern. Ob Stevie Wonder, James Brown oder Tower Of Power – die mitreißenden Interpretationen der „Elefanten“ werden den Bahnhof zum Grooven bringen. Seit 1994 steht die 8-köpfige Burgdorfer Funk- & Soul Band für exzellenten Musikgenuss, der auch die Gäste vor der Bühne mit Gleisanschluss begeistern wird. Fernab vom Einheitsbrei der Top-40-Bands spielt Elephant Walk Songs, die jeder kennt, aber selten live so gespielt werden, alles mit eigener Note und einem unverwechselbaren Sound. Lassen Sie sich von den Sängern Matthias Möller und Andreas Hentschel begeistern, genießen Sie die Hooklines des 3-stimmigen Bläsersatzes und tanzen Sie zum Groove der Rhythm-Section. Wer Funk und Soul Musik genauso liebt, wie die Band selbst, der sollte unbedingt am Samstagabend den ASB-Bahnhof aufsuchen und gemeinsam mit der Band grooven, singen und tanzen.



Vorverkauf: 12,- Euro

Abendkasse: 15,- Euro

Karten im Vorverkauf gibt es Online auf www.asb-bahnhof.reservix.de oder in allen Reservix VVK-Stellen.





