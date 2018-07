Schulzentrum Am Spalterhals , Am Spalterhals , 30890 Barsinghausen DE

Barsinghausen : Schulzentrum Am Spalterhals |

Erstmalig in Basche, eine Musik und Tanz Show

Shanty meets Irish Folk

Erleben Sie ein Musik und Tanz Event der Extraklasse in Barsinghausen.

Diese Show soll dem Publikum eine musikalische Vielfalt bieten. Geplant sind auch weiterhin Events die alle 2 Jahre ein neues Land musikalisch vorstellen.

Hiermit möchten wir mit unserem Shanty-Chor neue Wege gehen, um auch das Jüngere Publikum anzusprechen.



Sie haben Interesse an solch einer Veranstaltung und möchten gerne mitarbeiten?



Rufen Sie uns einfach an.