Unfug mit dem Umzug

Nicht nur eigene Umzüge bereichern die Erinnerungen positiver oder negativer Natur, auch als Helfer erleben manche Leute ihr individuelles Armageddon. Zum Beispiel Schränke und Kommoden, die am Tage des Auszugs noch prall gefüllt sind und erst einmal zeitintensiv geleert und auseinander gebaut werden müssen. Oder andere Hilfswillige, die den ganzen Tag mit dem gleichen Regalbrett durch die Gegend laufen, während man selbst schweißtreibend Waschmaschinen und Herde aus und in die dritte Etage schleppt.Am interessantesten aber sind die Umzüge, die man als Außenstehender verfolgen kann. Den Auszug einer Nachbarin, die Nachts im stockdunkeln ihre Wohnung räumte und ins Nachbarhaus zog. Oder der Einzug ihrer Nachmieterin, der während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 stattfand. Es war ein Donnerstagabend, Deutschland spielte gegen Argentinien. Es kam zum Elfmeterschießen und das Spiel war um 20 Uhr zugunsten Deutschlands beendet. Gegen 22 Uhr suchten mein Schatz und ich das Schlafgemach auf, wir mussten am nächsten Tag wieder zeitig hoch. Plötzlich ging es los, eine Horde angetrunkener Menschen schleppte lautstark Möbel und Kartons ins Haus. Die Truppe hat erst in aller Seelenruhe das Fußballspiel geschaut und danach mit dem Umzug begonnen. Es geht eben nichts über eine minutiöse Planung.