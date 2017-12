Sinn der Besinnlichkeit

Für ein Kind ist die Weihnachtszeit das allergrößte. Jeden Tag wird ein Türchen des Adventskalenders geöffnet und zum Nikolaustag werden voller Elan die Stiefel des Vaters geputzt. Die eigenen Puschen sind doch arg klein und in Vadders Schlappen passt am meisten hinein. Dann geht es auf Heiligabend zu, die innere Spannung steigt, der Nachwuchs kann es kaum erwarten, und endlich ist die langersehnte Bescherung da. Die Besinnlichkeit eines Kindes sind Wünsche, Träume und die pure Vorfreude. Jahre später ist aus dem Kind ein Jugendlicher und Heranwachsender geworden, ein Rebell, der dem Weihnachtsfest und den dazugehörigen familiären Treffen nichts großes mehr abgewinnen kann. Er trifft sich am späten Abend nach der Bescherung noch mit seinen Freunden und erzählt von den Eindrücken und Geschenken. Für ihn sind die Synonyme für Besinnlichkeit Freundschaft und die Geselligkeit.Als ein Elternteil muss man zu Weihnachten zwei Seiten gerecht werden, seinem Kind und auch dessen Großeltern, also den eigenen Eltern. Weihnachtsfeiern von Firma und Vereinen, Geschenke besorgen, den Sprössling ruhig halten, den Wünschen seiner Eltern gerecht werden und noch einiges mehr bedeuten eine Menge Aufregung, aber auch viel Vergnügen. Also sind Kreativität, Stress und Freude ein Ausdruck von Besinnlichkeit der Eltern. An den Feiertagen geht es dann mit Kind und Kegel zu den Großeltern, die sich schon seit Wochen auf dieses Treffen vorbereitet haben. Es wird prächtig geschlemmt, das Enkelkind reichlich beschenkt, von der eigenen Kindheit erzählt und man ist voller Hingabe gegenüber seinen Liebsten. Besinnlichkeit erklärt sich hier bei Oma und Opa als Liebe, Stolz und Erinnerungen.Im Endeffekt bedeutet Besinnlichkeit aber nur eines, nämlich gedankenvoll und feinfühlig zu sein, in sich zu gehen, zu träumen und zu glauben. So wie ich es tue, wenn ich des Abends am Fenster stehe und am winterlichen Nachthimmel nach dem Weihnachtsstern Ausschau halte...