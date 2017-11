Kino im Kopf

Schon als siebenjähriger Knabe, kaum dass ich die Buchstaben entziffern konnte, verschlang ich alles an Schriftgut, was greifbar war. Auch wenn etliche meiner kindlichen Alltags-Wünsche unerfüllt blieben, in Sachen Büchern wurde ich stets von meiner Mutter bestens versorgt. Ich erlebte aufregende Abenteuer mit den „Fünf Freunden“, siegte mit „Jack, der Bärenklaue“ im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und verbrachte viel Zeit auf der „Burg Schreckenstein“. Mit den „Kindern aus Bullerbü“ tobte ich durch die Landschaften, war Teil der Besatzung des „fliegenden Klassenzimmers“, verfolgte mit „Emil und den Detektiven“ einen gemeinen Dieb durch Berlin und zog mit Kara Ben Nemsi „durchs wilde Kurdistan“.Hatte ich alle meine Schmöker durchgeblättert, griff ich gern mal auf die Mädchen-Bücher meiner Schwester zurück. Ob „der Trotzkopf“, „Hanni und Nanni“ oder „Dick und Dalli“, alles wurde von mir regelrecht inhaliert. Aber auch die kleine Bibliothek meiner Mutter war vor mir nicht sicher. Mit den „drei Männern im Schnee“ baute ich vor einer prachtvollen Winterkulisse den Schneemann Kasimir, beömmelte mich ausgelassen über die Schülerstreiche in der „Feuerzangenbowle“ und hatte während meiner Pubertät aufgrund eines in der letzten Reihe versteckten Romans - „Angst vorm Fliegen“ - meinen allerersten nächtlichen feuchten Traum.Ein Buch machte mich zum Mann!