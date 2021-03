Anzeige

Barsinghäuser Drogendealer nimmt Todkranken Frührentner aus

In einer schlimmen Zeit, in der sich offenbart, dass sich die menschlichen Tugenden Rücksicht, Mitgefühl, Solidarität und Anteilnahme merklich auf dem Rückzug befinden, erfuhr ich aus erster Hand eine unfassbare Geschichte.



Der Protagonist, ein mir sehr gut bekannter Endfünfziger, hat einen jahrelangen, quälenden, verzehrenden Kampf gegen den Krebs verloren, seine Lebensuhr ist bald abgelaufen. Er entdeckte, das Cannabis die Begleitleiden sehr lindert. Es regt seinen Appetit an (er verlor durch Appetitlosigkeit bereits 30 kg) , lindert die Krebsbegleitenden Schmerzen und die Nebenwirkungen der Chemo-Therapie, trägt zum erholsameren Schlaf bei und, was das allerwichtigste für ihn ist, es erzeugt eine gewisse Scheiß-Egal-Stimmung in ihm hinsichtlich des nahenden Todes.



So kam es, das der Kontakt zu einem Lieferanten gesucht wurde und in der Person des ortsbekannten Barsinghäuser Drogendealers & Kleinkriminellen Noel P. (Name geändert * Eventuelle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig) wurde er gefunden. Der junge Mann erschien dem Opfer als hilfsbereiter, sympathischer, redegewandter Zeitgenosse, der ihm das so wichtige Cannabis (wegen angeblich freundschaftlicher Sympathien) gar bis an die Haustür lieferte. Dafür gab es aber auch oft extra Wegegeld, für das Noel P. sich immer höflich bedankte.



Anfangs waren es noch kleinere Bestellungen und selten stimmten Preis und Leistung überein. Aber da es sich ja nur um wenige Milligramm handelte, sah das Opfer darüber hinweg. Bloß den Lieferanten nicht verlieren, er hatte ja keine anderen Kontakte und sowieso, mit der Drogenszene ist in der Regel nicht gut Kirschen essen. Als die Krankheit weiter fortschritt, wurden Bedarf, Verbrauch und Bestellungen größer, er wollte ja nicht leiden. Die Diskrepanzen allerdings wurden ebenfalls größer.



Als das Opfer sich dem jungen Mann offenbarte, das er bald das zeitliche segne (in der Hoffnung das die kleinen Betrügereien nun aufhören), verlor Noel P. scheinbar alle Hemmungen, innerhalb weniger Wochen bis vor wenigen Tagen betrog er das Opfer um mehrere Hundert Euro. Allein die letzten beiden Lieferungen, die immer erst nachträglich vom Empfänger kontrolliert werden konnten, ergaben nach Abzug der fehlenden Menge jeweils einen Preis von 25 € und gar 30 € pro Gramm. Was folgte war wieder eine Fülle an Ausreden, Beteuerungen und Lügen, alles schon gehört, immer das gleiche. Nun ist es aber so, dass der Verzehr von Cannabis nicht nur gesetzlich verboten ist. Er ist auch teuer und - nicht nur bedingt durch die immensen Zusatzkosten der Krebserkrankung, die die Krankenkasse nicht trägt - der Geldbeutel sehr schmal. Das verzweifelte Opfer, sehr wohl bewusst sich rechtlich nicht wehren zu können, versuchte es auf dem moralischen Weg. Er ließ sich erniedrigen und flehte regelrecht den jungen Mann nach dem letzten Betrug verzweifelt an, ihm das Geld für die nicht erbrachte Leitung zurück zu zahlen. Damit er sich event. an anderer Stelle eindecken kann. Das sichert ihm dieser auch zu. Doch wieder sind etliche Tage ins Land gegangen und keine Zusicherung wurde eingehalten, es folgten nur die all so bekannten Hinhaltungen.



Mittlerweile wurde der Kontakt zu dem Dealer abgebrochen. Ich finde diese Geschichte schrecklich. Mit dem Leid Todkranker noch ´ne schnelle Mark´ machen. Was sind das für Menschen?

