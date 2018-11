Wandergruppe vom TSV-Egestorf von Springe nach Bad Münder unterwegs

3. November an Ohrenberg bei Bad Münder. 16:35 Uhr und plötzlich ist der Weg verschwunden.

Der Tag hatte für unsere Wandergruppe so gut begonnen. Bei herrlichem Sonnenschein trafen sich 15 unternehmungslustige Wanderer am Egestorfer Bahnhof, um mit der Bahn nach Wennigsen und von dort mit dem Bus 382 nach Springe zu fahren. Gut gelaunt wurde die Stadt Springe erkundet; früher Hallerspringe nach den Quellen der Haller benannt.Vorbei an Ackerbürgerhäusern, der St. Andreas-Kirche zur Oberntorstraße mit den ältesten und schönsten Haus, dem Peterschenhaus, ging es in Richtung Deisterpforte zum Göbeldenkmal- ein Weg mit bis zu 15% Steigung- und weiter am Deisterrand mit wunderbaren Ausblicken bei klarem Wetter und Sonnenschein nach Bad Münder, zur Einkehr in der Ziegenbuche.Nach der Mittagspause wanderten wir gestärkt zum Kurpark mit seinen Quellen und der zwar kleinen ,aber intakten Saline. Auch Bad Münder hat ein sehr schön erhaltenes Zentrum mit Fachwerkhäusern. Über den Söltjerweg, auf dem früher das Salz geschleppt wurde, fanden wir uns im Café-Klatsch zu einer gemütlichen Kaffeepause ein. Nach einer Stadtbesichtigung machten wir uns auf den Weg zum Bahnhof. Nun meiden erfahrene Wanderer Wege an dicht befahreren Bundesstraßen. Deshalb wählten wir den in allen Karten verzeichneten Bergmannsweg, der um den Ohrenberg und am Berliner Heim vorbei zum Bahnhof führen sollte. Aber dieser Wanderweg endete später im Nichts., denn da war kein Weg mehr. Doch Wanderer können sich immer helfen, früher mit dem Kompass, heute mit der GPS-Navigation. Mit Hilfe der Technik- ohne jede Panik- erreichten wir den Zug rechtzeitig, eine Minute vor Abfahrt.Es war wieder einmal schön! Wer etwas erleben will, der wandert mit.